عمر ربيع ياسين: انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز نهاية الموسم

الخميس، 12-08-2021
02:44 م
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين
، انضمام ناصر ماهر
نجم الأهلي
الشاب، إلى صفوف نادي بيراميدز
، عقب نهاية الموسم الجاري.
وكتب عمر ربيع ياسين
عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل
الاجتماعي “فيس بوك": "ناصر ماهر
إلى بيراميدز
مقابل ٧ ملايين جنيه للأهلي،
والإعلان الرسمي بعد انتهاء الموسم".
ويعاني ناصر ماهر
، من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق
الأهلي، خلال الموسم الحالي.
في سياق آخر، وافقت إدارة نادي بيراميدز
، مؤخرا على طلب النادي
الأهلي بشأن إجراء مقاصة فيما يخص مستحقات الناديين تخص اللاعبين رمضان صبحي ومحمد
مجدي أفشة.
وتلقى بيراميدز
في وقت سابق، طلبا من إدارة الأهلي يطلب فيه
حل الأمور المالية المتعلقة بين الناديين خاصة المتغيرات المستحقة لنادي بيراميدز
من
صفقة انتقال محمد مجدي أفشة من بيراميدز
للنادي الأهلي، حيث اقترح الأهلي أن يتم إجراء
مقاصة مالية في حقوق رعاية رمضان صبحي لتخصم من المبلغ المستحق لبيراميدز
، وهو ما وافقت
عليه إدارة النادي بشكل رسمي.