الأهلي يحقق المستحيل في دقائق ويفلت من توديع الدوري بهزيمة الإنتاج الحربي

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حقق فريق الأهلي فوزًا قاتلا، مساء اليوم الأحد، أمام الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 24 بدوريwe المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 38 من ركلة جزاء سددها علي معلول بنجاح، قبل أن يتعادل طارق ابو العز لفريق الإنتاج الحربي في الدقيقة 54.

وسجل مصطفى البدري الهدف الثاني لفريق الإنتاج الحربي في الدقيقة 64، لكن الأهلي عاد وأدرك التعادل مع حلول الدقيقة 85 عن طريق اللاعب حسين الشحات.

وجاء هدف الفوز لفريق الأهلي في الدقيقة 90+3 عن طريق اللاعب والتر بواليا بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه في الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 19 نقطة بالمركز الأخير.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: علي لطفي

‏خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

‏خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

‏خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجاي - مروان محسن.

ويلعب الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

"أحمد يحيى، علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشيبيني، طارق أبو العز، إبراهيم عبد الخالق، إسلام جابر، هشام محمد، محمد سوستة، امادو نياسي ومصطفى البدري".

وفي الدقيقة 7 ، حاول اليو ديانج استخدام سلاح التصويب عن بعد ليسدد كرة صاروخي من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة خرجت بعيدا عن المرمى.

وأهدر محمود كهربا فرصة حطيرة في الدقيقة 17، بعد عرضية من الجانب الأيسر فشل في السيطرة عليها وحولها بقدمه إلى أعلى العارضة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد هاني لاعب الأهلي في الدقيقة 30، بعدما تدخل بعنف ضد لاعب الإنتاج الحربي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 36 بعدما تدخل حارس الإنتاج الحربي ضد المهاجم مروان محسن، سددها بنجاح علي معلول نجاح على يسار الحارس في الدقيقة 37.

وكاد يسجل مروان محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 43، بعد عرضية حولها برأسه بشكل مميز لكنها خرجت بجوار القائمة الأيمن لحارس مرمى فريق الإنتاج الحربي.

ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الأهلي بيتسو موسيماني الدفع بحسين الشحات بدلا من اللاعب جونيور أجايي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي أيمن أشرف في الدقيقة 48.

وأدرك طارق ابو العز هدف التعادل لفريق الإنتاج الحربي في الدقيقة 54 بعد مراوغة داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى في الشباك.

وفي الدقيقة 58 دخل اللاعب محمد شريف بدلا من اللاعب محمد هاني، في محاول لتنشيط الشق الهجومي للأهلي.

وأحرز مصطفى البدري الهدف الثاني للإنتاج الحربي بعد تمريرة خلف المدافعين ليسجلها بنجاح في شباك الحارس علي لطفي.

وسجل حسين الشحات هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 85، بعد تصيبة متقنة داخل شباك مرمى الإنتاج الحربي.