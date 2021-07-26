مهاجمًا موسيماني.. شوبير يعلن عن أول الراحلين عن الأهلي

الإثنين، 26-07-2021
02:29 م
انتقد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، بيتسو
موسيماني
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تشكيل الفريق
أمام الإنتاج الحربي في مباراة أمس.
وكشف "شوبير" عن أبرز الراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة،
مؤكدًا في تصريحات عبر برنامجه “ مع شوبير ” عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن
جونيور أجاي لاعب الفريق يقترب كثيرا من الرحيل
عن الفريق في ظل تدهور أدائه
ومستواه خلال الفترة الحالية، مشددا أنه في حال استمر أداؤه بهذا الشكل رحيل
ه
سيكون أساسيا.
وأضاف أن أجاي “نسي كرة القدم”.
وعن المباراة أمام الإنتاج أمس فأكد أن أداء الأهلي كان سيئا للغاية وتشكيل
موسيماني
كان يحمل الكثير من المغامرة والتي كانت ستتسبب في هزيمة الفريق.
وتابع أن أداء حارس مرمي الإنتاج كان سيئا حيث كان كثير السقوط وادعاء
الإصابة وهو ما تسبب في عصبية قفشه نجم الأهلي.