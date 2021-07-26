«كاف» يصدم الأهلي بعقوبات جديدة ويوجه رسالة لـ«الأسطورة»

الإثنين، 26-07-2021
06:26 م
صدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف
”، النادي الأهلي
بالإعلان عن عقوبات
أحداث مباراته ضد الترجي التونسي والتى أقيمت بينهما فى ذهاب نصف
نهائى دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.
وقرر الكاف
، توقيع عقوبة خوض الترجي 4 مباريات خارج ملعبه
منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ” بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 60 ألف دولار، كما
قرر الكاف
توقيع غرامة على الأهلى قدرها 8 آلاف دولار بسبب قيام أحد جماهيره بإشعال
شمروخ.
وعلى جانب أخر، وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف
"
رسالة خاصة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى بمناسبة احتفاله اليوم بعيد
ميلاده الـ 57.
واحتفل الحساب الرسمي للكاف
بعيد ميلاد موسيماني
المدير الفني
للنادي الأهلي، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 57، واستعرض "كاف
" ألقاب
موسيماني
القارية مع الأندية التي دربها بواقع بطولتين بكأس السوبر الأفريقي و3 ألقاب
فى دوري الأبطال.
وكتب الحساب الرسمي للكاف
: "عيد ميلاد سعيد لأسطورة
جنوب أفريقيا، ومدرب الأهلي بيتسو موسيماني
".