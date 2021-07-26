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عمر ربيع ياسين يكشف عن النادي الأقرب للفوز بالدوري

عمر-ربيع-ياسين
عمر ربيع ياسين
Native
الإثنين، 26-07-2021 06:19 م

توقع الإعلامي عمر ربيع ياسين، فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام، مؤكدا أن النادي الأهلي الأقرب للفوز باللقب في الموسم الحالي.
وأكد عمر ربيع ياسين، في حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الاثنين، أنه يريد أن يكون هناك منافسة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وهما قطبي الكرة المصرية.
وأضاف الإعلامى عمر ربيع ياسين، أنه ليس معنى أن والده يشجع النادي الأهلي أن يشجع هو نفس الفريق فلكل شخص ميول، متابعا أنه يجب الفصل بين الأمرين ورغبة كل شخص.
وحقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على حساب مضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2، مساء أمس الأحد على ملعبه بمدينة السلام بالقاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.
 

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