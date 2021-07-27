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بسبب 8 مليون.. موسيماني في أزمة توشك على الحرب مع ناديه

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موسيماني
Native
الثلاثاء، 27-07-2021 12:03 م

كشف تقرير صحفي، عن وجود أزمة بين بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وإدارة نادي صن داونز، بسبب 8 ملايين راند.
وعنونت صحيفة “sundayworld” الجنوب أفريقية: "موسيماني وصن داونز في حالة حرب بسبب 8 ملايين راند “ عملة جنوب أفريقيا".
وذكرت الصحيفة الجنوب أفريقية، أن إدارة صن داونز تقدمت بشكوى مؤخرا في المحكمة العليا ضد موسيماني وشركة التسويق المملوكة لزوجته، لإعادة 8 ملايين راند، بعد رحيل المدرب عن الفريق في شهر نوفمبر الماضي لتدريب الأهلي.
وأوضحت الصحيفة، أن موسيماني كان يتقاضى 1.5 مليون راند شهريا، إلا أن رحيله من أجل تدريب الأهلي، دفع إدارة صن داونز لمطالبة بيتسو برد مقدم التعاقد.
وتابعت الصحيفة، أن موسيماني وزوجته، قدما أوراقا، إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع،  يعارضان فيها طلب صن داونز.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر من العام الماضي ، تدهورت العلاقة بين موسيماني، وبين صن داونز، لدرجة جعلت علاقة العمل بينهما لا تطاق.
وأضافت الصحيفة، أن موسيماني ألقى باللوم على صن داونز، وقال إنهم مسئولون عن انهيار العلاقة بينهما، لأنه في 22 أغسطس الماضي، أرسلوا إليه خطابا يطالبون فيه بتقديم تقارير قبل وبعد  وبعد كل مباراة ، بدلاً من مرة واحدة في الأسبوع، وفقا للعقد المبرم.
وأوضحت الصحيفة، أن موسيماني قام بمهزلة غير مباشرة ضد مسؤول النادي سيدريك مويلا، مما أدى إلى تشاجرهما سويا عقب التتويج بمسابقة الدوري، ليخضع موسيماني للتحقيق بعدها يوم 15 سبتمبر، واضطر للاعتذار عن تصريحاته، إلا أن إدارة صن داونز أرسلت إليه مسودة اعتذار في اليوم التالي لإشهارها علنا، لكن زوجته طلبت من النادي منحه المزيد من الوقت للنظر في طلب الاعتذار وهو ما رفضته إدارة صن داونز، وذلك قبل أيام قليلة من إنهاء عقده مع النادي".
ونقلت الصحيفة تصريحات لـ موسيماني، قال خلالها: "لقد أصدروا بيانا يشير إلى موافقة موتسيبي على استقالتي، وذلك لم يكن من المتوقع أن نسدد أي جزء من العقد المطلوب، كما  العقد الموقع بيننا ينص على أنه في حالة وجود نزاعات يتم إحالتها إلى رابطة الدوري قبل عرضها على المحكمة، فشهلم في إحالة النزاع إلى غرفة التسوية بمثابة صدمة".
 

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