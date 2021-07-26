بعد الفوز على الإنتاج الحربي.. شوقي السعيد يسخر من الأهلي ويستفز الجمهور

الإثنين، 26-07-2021
10:28 ص
واصل شوقي السعيد
، لاعب الزمالك
السابق، إبداء آرائه المتعصبة تجاه النادي
الأهلي، محاولًا استفزاز جماهيره بعد الفوز الصعب الذي حققه "نادي القرن"
على الإنتاج الحربي أمس الأحد، بتعليقه على نتيجة المباراة.
وكتب مدافع الزمالك
السابق عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات
"انستجرام" قائلاً "الحكام
مرعوبين من الأهلي"، الأمر الذي جعل جماهير الأهلي تهاجمه بشدة واصفين إياه
بالحقود، فيما تسائل البعض عن تاريخه وماذا قدم في مسيرته.
وحقق الأهلي فوزا مثيرا علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى
المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة
الدوري المصري.
افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 37 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء.
وأدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل فى الدقيقة 54 عن طريق محمد طارق ابو
العز بعد مراوغه رائعه لمدافع الاهلي ويسددها بقوة فتسكن الشباك .
ونجح الانتاج الحربي فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 63 عن طريق مصطفى
البدري بعد انفراد تام ليسددها بإتقان.
وجاء هدف التعادل للأهلي فى الدقيقة 85 عن طريق حسين الشحات من تسديدة قوية
داخل منطقة الجزاء .
وتمكن الأهلي من اقتناص الثلاث
نقاط فى الوقت القاتل عن طريق والتر بواليا من رأسية قوية .