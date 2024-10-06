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مفاجآت في جلسة التحقيق مع أحمد قندوسي وأمير توفيق

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الأحد، 06-10-2024 01:10 ص

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة تحقيق النادي الأهلي مع أحمد قندوسي لاعب الفريق والمعار لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد تصريحاته على فشل صفقة انتقال الجزائري زين الدين بلعيد للأحمر والتي قال فيها، إنه فرض عليه التعامل مع وكلاء لاعبين وقت تفاوضه للانتقال إلى النادي الأهلي.

 

وقال هاني حتحوت، خلال تقديم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أحمد القندوسي أكد في التحقيق الذي تم إجراؤه أمام محمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤكداً أن اللاعب خضع لجسلة استماع لمدة ساعة..

وأشار هاني حتحوت، إلى أن القندوسي رفض إظهار هذه المستندات على الهواء واكتفى بالإشارة لعنوان أزمته التي استمرت لأكثر من عام، مضيفاً أن اللاعب أظهر ثلاثة تسجيلات صوتية تؤكد صحة ما ذكره في اللقاء التليفزيوني، حيث أظهر مكالمة لمدة 56 ثانية بينه وبين بلعيد، يؤكد للأخير أنه رفض الانتقال للأهلي بسبب الوكلاء.

 

وتابع هاني حتحوت، أن القندوسي استشهد بوكيل زين الدين بلعيد، علي كرماني ، في مفاوضاته مع النادي الأهلي، حيث أجرى محمد رمضان اتصالاً مع كرماني عبر فيديو كونفرانس، وأكد “كرماني” أن الأمور لم تكن تسير في نطاق طبيعي مع النادي الأهلي، وأن المفاوضات اتسمت بعدم الاحترافية والإصرار على إقحام وكلاء بأعينهم.

 

وواصل هاني حتحوت، أن القندوسي كشف خلال التحقيق أن الوكيلين اللذين ذكر اسمهما في أكثر من صفقة بالأهلي، أقاما ضده دعوى لدى غرفة فض المنازعات بالفيفا، للحصول على 100 ألف دولار بعد إعارته من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

 

وأوضح هاني حتحوت، أن القندوسي أكد حصول الوكيلين على 350 ألف دولار من الأهلي بخلاف مطالبته بمبلغ 100 ألف دولار عن كل موسم في عقده مع الأهلي، ما يعني أنهما يحصلان على عمولة من الطرفين.

 

وأكد هاني حتحوت، أن أمير توفيق خضع للتحقيق بعدما رفض القندوسي تواجده معه في التحقيقات بحضور محمد رمضان واللجنة القانونية، حيث قدم توفيق لمسئولي النادي الأهلي كل ما يفيد بأن علي كرماني لم يكن طرفا خلال محادثات النادي مع زين الدين ووالده.

 

وواصل هاني حتحوت، أن أمير توفيق قدم محادثات وتسجيلات بينه وبين والد زين الدين بلعيد يدافع فيها عن مدير التعاقدات بالأهلي مع أسماء الوكلاء التي قدمها اللاعب ووالده الممثلين له ولم يكن من بينهم علي كرماني، مطالبا إظهار نتيجة التحقيقات أمام الرأي العام.

 

وأتم هاني حتحوت، أن محمد رمضان اجتمع مع السويسري مارسيل كولر، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث تم الاستقرار على تدعيم الفريق خلال الجلسة في أسرع وقت، بخلاف مناقشة اللائحة وتغيير بعض البنودها.

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