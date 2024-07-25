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عقوبة على الأهلي بسبب الشيبي ودونجا

عقوبة على الأهلي بسبب الشيبي ودونجا

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الخميس، 25-07-2024 11:04 ص
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الجارية، عقوبات من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد فوزه على بيراميدز، بهدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة دوري نايل، لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.
100 ألف جنيه بسبب دونجا
ووفقا للائحة رابطة الأندية، فإن النادي الأهلي بصدد توقيع عقوبة عليه، بسبب جماهيره، والتي تتمثل في تغريمه 100 ألف جنيه، بسبب ما صدر من جماهير المارد الأحمر، خلال أحداث مباراة بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي.

جماهير الاهلي
وأظهرت كاميرات المباراة وشاشات التلفزيون، إلقاء جماهير الأهلي الزجاجات على محمود عبد العاطي دونجا، لاعب وسط بيراميدز، أثناء خروجه من الملعب، بعد دقائق من صافرة النهاية، وتنص لائحة عقوبات الرابطة في هذه الواقعة، حال «قيام الجماهير بقذف زجاجات إلخ على الحكام أو أحد عناصر اللعبة يغرم 100 ألف جنيه».
عقوبة ضد جماهير الأهلي بسبب محمد الشيبي
ووفقا للائحة رابطة الأندية، بخصوص السباب الجماعي من جماهير الأهلي ضد المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق بيراميدز، فإن عقوبةه غرامة 50 ألف جنيه مصري، ومنع المتواجدين بالمباراة من حضور مباراتين مقبلتين للفريق كونها المرة الثانية التي يتم فيها السباب الجماعي من جمهور الأحمر، إذ تنص اللائحة على: «السباب الجماعي من الجماهير للمرة الثانية يتوجب منع المتواجدين مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه».

محمد الشيبي
وكانت المرة الأولى، التي قامت فيها جماهير الأهلي بالسباب الجماعي في مباراة المصري البورسعيدي، ووقتها أصدرت رابطة الأندية بيانا رسميا، قالت فيه: «توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري».
جري توقيع عقوبة الإيقاف على خالد عبد الفتاح، ظهير أيمن النادي الأهلي، مباراة واحدة، بعد تلقيه بطاقتين صفراويتين أمام بيراميدز، خلال أحداث اللقاء، تحديدا في الدقيقتين 49 و88 من هذه المواجهة، وبذلك يتأكد غياب اللاعب عن لقاء المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل.

خالد عبد الفتاح
وتمكن المارد الأحمر من الانتصار على السماوي بهدف سجله وسام أبو علي، ليصل للنقطة 66 من 26 مباراة بالمركز الثاني، فيما يحتل بيراميدز الصدارة بـ68 نقطة من 29 لقاء.

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