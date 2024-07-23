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تعليق غاضب من إبراهيم فايق على ما فعله "الشيبي" مع حسين الشحات

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:37 ص

 

 

علق الاعلامي ابراهيم فايق علي تدخل نجم بيراميدز محمد الشيبي العنيف ضد حسين الشحات  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

و كتب فايق :  اغضبتني لقطة تدخل الشيبي على الشحات لانه داخل يكسر قصبة رجله.. الكورة مش كده الكورة علشان نلعب ونتبسط.

 

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الأهلي انتصارا مهما على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة، على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

 

ترتيب جدول الدوري المصري

 

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 66 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ولعب 3 مباريات أقل من بيراميدز، الذي يتصدر برصيد 68 نقطة.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة

 

يلتقي النادي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من الدوري يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على أرضية ستاد برج العرب.

 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري الممتاز وجميع البطولات المحلية.

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