المحكمة الرياضية الدولية تهدد بإيقاف القيد في الأهلي بسبب عبدالله السعيد





كشف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج “الماتش”، عبر قناة صدى البلد، أن محكمة التحكيم الرياضية «الكاس» غرّمت الأهلي لصالح عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، بمبالغ يصل مجموعها إلى 63 ألفًا و400 فرنك سويسري، ما يُعادل أكثر من 3 ملايين و400 ألف جنيه مصري.

تفاصيل قضية عبد الله السعيد

واستعرض الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل قضية عبد الله السعيد مع الأهلي، بدايةً من شهر مايو من عام 2021، حينما قرر مركز التسوية والتحكيم تغريم عبد الله السعيد مليوني دولار والحجز على أرصدته في البنوك.

وفي شهر أبريل من عام 2023، حصل عبد الله السعيد على حكم قضائي من محكمة الاستئناف ببطلان تغريمه مبلغ مليوني دولار.

وأضاف هاني حتحوت أن عبد الله السعيد قدم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار مركز التسوية والتحكيم بالزامه بسداد مبلغ مليوني دولار إلى الأهلي والحجز على أرصدته.

وأشار إلى أنه في شهر أكتوبر من عام 2023، أعلن هاني زهران محامي عبد الله السعيد، أن المحكمة الرياضية الدولية قررت إلغاء الحجز على أرصدة عبد الله السعيد وتسديده مبلغ مليوني دولار.

طعن الأهلي

وتابع هاني حتحوت: «الأهلي في المقابل قدم دفوعه أمام المحكمة الرياضية الدولية بأنها غير مختصة في القضية، وأصدرت المحكمة الرياضية حكمًا ابتدائيًا بأنها صاحبة الاختصاص لكن الأهلي طعن على القرار أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، إلا أن المحكمة الفيدرالية أكدت اختصاص المحكمة الرياضية الدولية بالقضية».

وأوضح هاني حتحوت أن المحكمة الرياضية الدولية قررت إلزام الأهلي بسداد تعويض مالي لعبد الله السعيد عبارة عن 24 ألفًا و900 فرنك سويسري حصة الأهلي في مصاريف التحكيم التي تبلغ 70%؜ لأن الأهلي لم يدفعها من بداية النزاع وتحملها عبد الله السعيد، و10 آلاف فرنك سويسري تعويض لصالح عبد الله من المحكمة الرياضية الدولية، و9 آلاف فرنك سويسري قيمة مصاريف التحكيم، تمثل نسبة 30% من إجمالي المصاريف التي يجب أن يتحملها عبد الله، و19 ألفًا و500 فرنك سويسري تعويض حكمت به المحكمة السويسرية الفيدرالية».

وأكد “حتحوت” أن المحكمة الرياضية الدولية أخطرت الأهلي رسميًا بسداد المبالغ المذكورة إلى عبد الله السعيد، مضيفًا أن الأهلي أمامه مهلة لمدة شهر لدفع المبلغ والا سيعاقب بإيقاف القيد أو خصم النقاط.