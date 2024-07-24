سبب تحويل مصور مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق





أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خالد اللوزي مصور مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري، تم تحويله للتحقيق بسبب احتفاله خلال مباراة الفريقين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البعض تساءل لماذا تم تحويل اللوزي للتحقيق، فيما لم يتم تحويل مروة أحمد كبير المصورين في مباراة الزمالك ومودرن سبورت".

وأضاف أمير هشام: "مروة أحمد لم تتحول للتحقيق بسبب أنه بعد واقعتها، تم عقد اجتماع في التليفزيون المصري، وتم التأكيد على المصورين عدم تكرار هذا الأمر وأصبح هناك تعميم بأنه في حال تكرار الأمر سيتم تحويل الفرد للتحقيق، ولكن لم تخضع مروة للتحقيق بسبب أنها الواقعة الأولى".

واختتم: "بعد حدوث هذا الاجتماع وظهر احتفال اللوزي انطبق عليه خضوعه للتحقيق لهذا السبب".