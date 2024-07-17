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بصورة مثيرة معه.. زوجة إمام عاشور تحتفل بفوز الأهلي على مودرن سبورت

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الأربعاء، 17-07-2024 10:12 ص

 

شاركت زوجة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بصحبة زوجها إمام عاشور بأجواء رومانسية عقب مباراة الأمس أمام مودرن سبورت، وكتبت: “بطلي” ليرد عليها في ستوري: “كل حياتي”.

وانتهت المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري الممتاز بين مودرن سبورت والأهلي بفوز المارد الأحمر 2-1.

ويشهد جدول المسابقة صراع قوي بين بيراميدز متصدر المسابقة والأهلي الذي يليه في المركز الثاني ولديه فرصة كبيرة للحفاظ على اللقب المحلي حال الفوز بمؤجلاته، خاصة بعد أن فاز على بيراميدز في المباراة السابقة وأمامهما مواجهة ثانية يوم 22 يوليو الجاري ، وأصبح الفارق بينهما 5 نقاط.

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