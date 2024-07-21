7/21/2024



طالب شريف عبد الفضيل، نجم النادي الأهلي السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتوفير فرصة للعمل للاعب القلعة البيضاء الأسبق حسام عبد المنعم، بعدما اشتكى «الأخير» من عدم وجود عمل خلال الفترة الحالية، واستمرار جلوسه في منزله.

وقال شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق «أتمنى من المسؤلين داخل نادي الزمالك، واللاعبين القدماء، مراعاة جميع اللاعبين السابقين، الذين لعبوا لنادي الزمالك الكبير العريق، وإيجاد عمل سريع للكابتن حسام عبد المنعم، لاعب الزمالك السابق».

وأضاف على لسان نجم الزمالك السابق: "اخر نادي دربته نادي شربين وسبته في شهر 11 اللي فات ومن ساعتها وأنا قاعد في البيت مع أولادي ومراتي.

وأكمل: أنا زعلان جدًا ومقهور جدًا إني مش عارف اشتغل، ببعت لناس عشان اشتغل، ومحدش بيرد واللي بيرد يقولي إنت جيت متأخر ".

وختم : طول عمري لاعب كرة واتعرفت من خلال نادي الزمالك ومنتخب مصر واحترفت بره لكن مش عارف اشتغل في مجالي

أنا معنديش حاجة تانية اشتغلها غير الكورة بس للأسف مش لاقي فرصة اشتغل في أي نادي.



