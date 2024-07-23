



خرج الدولي المغربي محمد الشيبي عن صمته، ورد على منتقديه عقب تدخله العنيف على حسين الشحات نجم النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما الاثنين في الدوري المصري.

وتلقى الشيبي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد تدخل عنيف على قدم حسين الشحات، دفع حكم المباراة الألماني للعودة لتقنية الفيديو، قبل أن يعود مشهرا البطاقة الحمراء في وجه اللاعب المغربي.

وأشعل هذا التدخل مشاحنة بين لاعبي الفريقين إذ كان الشحات ينوي الاشتباك مع اللاعب المغربي لكن تدخل اللاعب الفلسطيني للنادي الأهلي وسام أبو علي ومنعه للشحات من القيام والوصول لمنافسه حال دون ذلك.

وأثناء خروجه من الملعب، أطلقت جماهير الأهلي هتافات وصافرات استهجان ضد الشيبي ليرد عليهم الأخير برفع قميص نادي بيراميدز وتوجيه إشارات مستفزة.

وكتب محمد الشيبي عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستغرام": "والدتي أشرف من أي كان كيفما كان، ولم أتعود في حياتي على طأطأة الرأس، أمام أيا ما كان".

وتعتبر هذه حلقة جديدة في خلاف الشيبي والشحات وذلك بعد أن لجأ الشيبي للمحاكم المدنية، لرفع دعوى قضائية ضد الشحات، بعد أن اعتدى عليه بالضرب خلال مواجهة النادي الأهلي ونظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، في يوليو العام الفائت.

وحكم القضاء، في يونيو الماضي، بالحبس لمدة عامين مع وقف التنفيذ على الشحات وحرمانه من عضوية أي هيئات رياضية لمدة 5 أعوام وتغريمه بـ100 ألف جنيه مصري.

وتجنب اللاعب المغربي مصافحة لاعب الأهلي قبل بداية المباراة في إطار الخلاف ذاته.

وبالفوز بهدف نظيف على بيراميدز، احتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة، فاز في 21، وخسر 2 وتعادل 3، فيما يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 29 مباراة، فاز في 21 مباراة وخسر 3 وتعادل في 5 مباريات.



