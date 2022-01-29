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صديق مصطفى محمد المضبوط يفجر مفاجأة صادمة تهدد مستقبله

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مصطفى محمد
Native
Teads
السبت، 29-01-2022 09:13 ص

تكشفت تفاصيل جديدة حول واقعة ضبط طالب يؤدي الامتحانات بدلا من لاعب منتخب مصر مصطفى محمد المتواجد حاليا في الكاميرون للمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقرر معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة السياحي بالجيزة، إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي للاعب بسبب الغش، وكذلك إلغاء امتحان مادة الإحصاء والاحتمالات له.
من جانبها، أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا رسميا بشأن الواقعة أكدت فيه أنها محل تحقيق من جانب النيابة العامة، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.
في سياق متصل كشف الشاب في التحقيقات، عن أنه صديق اللاعب مصطفى محمد، ودخل الامتحان بدلاً منه لمساعدته خوفا من رسوبه، أثناء وجوده في مهمته الوطنية مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أنه تخرج في كلية الآداب، وشارك في 3 امتحانات سابقة بدلًا من صديقه قبل اكتشاف الواقعة.
وتبين أن مسؤولي المعهد التعليمي الخاص اشتبهوا في طالب أثناء أدائه للامتحان، وعندما طالبوه بإبراز بطاقته ارتبك ورفض ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية، وبمراجعة كشوف الطلبة تبين أنه غير مقيد بها.
وكشفت التحقيقات أنه ومن خلال الفحص تبين أن ورقة الإجابة التي كانت بحوزته مدون بها اسم اللاعب مصطفى محمد المتواجد حاليا في الكاميرون، وعلى الفور تم ضبطه وتسليمه لرجال الأمن.
 

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