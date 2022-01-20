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ماذا قال «كيروش» بعد فوز المنتخب على السودان؟

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كيروش
Native
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الخميس، 20-01-2022 11:36 ص
أعرب مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، عن سعادته بتأهل "الفراعنة" إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، وذلك بعد فوزهم على السودان 1-0، أمس الأربعاء.
وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أشكر اللاعبين على مستواهم المميز اليوم، كان يمكننا تسجيل أكثر من هدف، وبصفة عامة كنا الفريق الأفضل".
وتابع: "السودان حاول استغلال بعض الأخطاء التي ارتكبناها، واعتمدوا على الهجمات المرتدة، لكن منتخب مصر نجح في فرض أسلوبه خلال اللقاء".
وأوضح المدرب البرتغالي، أن انتهاء معظم مباريات كأس الأمم الإفريقية الحالية بنتيجة 1-0، يعكس الطريقة التي يتبعها العديد من المنتخبات في البطولة.
وتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي بعدما حل وصيفا في المجموعة الرابعة، برصيد ست نقاط، وسيواجه في الدور المقبل، بطل المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات كوت ديفوار، الجزائر، غينيا الاستوائية، وسيراليون.
 

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