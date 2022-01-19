بتعليق عصام الشوالي.. مصر تواجه السودان في مباراة نارية

الأربعاء، 19-01-2022
10:31 ص
يخوض منتخب مصر
مواجهة هامة اليوم الأربعاء، أمام نظيره السودان
، ضمن
منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا
بالكاميرون.
وتنطلق صافرة اللقاء بين منتخبي مصر والسودان
في تمام الساعة التاسعة
مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب أحمدو أهيدجو.
وتذاع المباراة
على قناة beIN Sports
HD 1 Max ،
بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.
وكن منتخب مصر
خسر أولى مبارياته في دور المجموعات أمام نيجيريا بهدف نظيف،
ثم فاز على غينيا بيساو في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، بقيادة محمد صلاح.