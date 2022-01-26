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بشرى.. قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار

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الأربعاء، 26-01-2022 09:54 ص

يستعد  منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم أفريقيا.
وأعلنت قناة "الجزائرية الأرضية" نقل مباراة مصر وكوت ديفوار، ويأتي تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.
وكانت الجزائرية الأرضية قامت ببث مباراة نيجيريا وتونس يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج (1-0) ليتأهل المنتخب العربي إلى ربع النهائي.
يُذكر أن التلفزيون الجزائري اتجه لبث مباريات المنتخبات العربية في بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع منتخب الجزائر المسابقة من الدور الأول.
 

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