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إبراهيم سعيد: « لما صلاح يتكلم .. الكل يسمع لهذا السبب»

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صلاح
Native
Teads
الخميس، 27-01-2022 11:46 ص

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق إن محمد صلاح عندما يتحدث لابد أن الجميع يسمع للكلام الذي يقوله صلاح لأنه أحد أفضل اللاعبين فى العالم.
وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" عندما يتحدث محمد صلاح لابد أن الكل يستمع فقط".
وأضاف:" منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام والبطولة مش بعيدة".
وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.
 

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