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مصر تتخطى عقبة كوت ديفوار وتستعد لمواجهة المغرب

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الأربعاء، 26-01-2022 05:42 م

تأهلت مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار، مساء الأربعاء.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة دون تسجيل الفريقين أية أهداف.
وأهدر الإيفواري إيريك باييه الركلة الثالثة لبلاده، بعد تصدٍ مميز من حارس منتخب الفراعنة محمد أبو جبل.
وأحرز محمد صلاح الركلة الخامسة، ليؤكد فوز المنتخب المصري بالمباراة.
وخلال المباراة، أضاع لاعبو الفريقان العديد من الفرص التهديفية، فيما تألق حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي في التصدي للعديد من هجمات كوت ديفور.
وكانت أخطر هذه الفرص عندما اخترق الإيفواري ويلفريد زاها منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية تصدى لها الشناوي قبل ثوان من سقوطه مصابًا في الدقيقة 86.
وهو ما دفع المدير الفني للفراعنة كارولوس كيروش، إلى إجراء ثالث تبديلاته الاضطرارية.
وشهدت المبارة العديد من الاحتكاكات بين اللاعبين مع استقرار الكرة في منتصف الملعب لبعض الوقت.
ومن المقرر أن تواجه مصر منتخب المغرب الأحد المقبل.
 

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