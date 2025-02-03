إمام عاشور السر.. أشرف بن شرقي يكشف مفاجأة في أول تصريحاته بعد الانضمام للأهلي

كشف المغربي، أشرف بن شرقي، تفاصيل مكالمات إمام عاشور له قبل الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي": "شعرت بالحب داخل النادي الأهلي، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على استقبالي بالفريق".

وأضاف: "جمهور الأهلي يحبني رغم أنني كنت لاعبا ضمن صفوف الفريق المنافس، وبشكر كابتن الخطيب وخالد مرتجي".

وواصل: "إمام عاشور صديقي وكنا على تواصل دائم وشجعني على الانضمام للأهلي، وراضي مليون في المائة على قراري بالانضمام".

وأوضح: "إمام عاشور كان كل شويه يتصل بيا ويسألني هتيجي النادي الأهلي ولا لأ، بحب كل جمهور الأهلي وشكرا على كل شئ".

وكان الجناح المغربي، بن شرقي، حاضرا في مباراة المارد الأحمر ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم الأحد، والتي شهدت فوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بتروجت يوم الخميس المقبل الموافق 6 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.