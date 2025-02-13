تعرف على قيمة انتقال كهربا نهائيًا إلى الاتحاد الليبي

أنهى فريق الاتحاد الليبي، الاتفاق مع النادي الأهلي على تفعيل بند شراء محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة بشكل نهائي.

وقال مصدر، إن: "كهربا انتقل إلى فريق الاتحاد الليبي بشكل نهائي، مقابل 75 ألف دولار".

وأضاف: "قيمة الإعارة كانت مقابل 125 ألف دولار".

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وبلغت قيمة صفقة انتقال كهربا، إلى فريق الاتحاد الليبي بشكل كامل 200 ألف دولار، مقسمة على جزئين 125 ألف دولار مقابل إنتقال اللاعب على سبيل الإعارة في يناير الماضي، مقابل 75 ألف دولار بيع نهائي.