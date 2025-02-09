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مفاجأة.. إبراهيم فايق يكشف اسم مدير الكرة الجديد بالأهلي

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مفاجأة.. إبراهيم فايق يكشف اسم مدير الكرة الجديد بالأهلي

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الأحد، 09-02-2025 10:11 ص

 

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن اسم مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات خلال برنامجه المذاع على «إم بي سي مصر 2»: «محمد شوقي نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر السابق، سيكون مساعدًا للمدير الرياضي في الأهلي (محمد رمضان)، وسيتولى شوقي مهمة مدير الكرة».

وأضاف إبراهيم فايق: «محمد رمضان سيتفرغ لأعمال المدير الرياضي، وهي الاهتمام بفرق الناشئين والتعاقدات، ولجنة الاسكاوتنج، وباقي الملفات الخاصة بكرة القدم بالنادي الأهلي».

ويعتبر منصب مدير الكرة في النادي الأهلي، فارغًا منذ رحيل خالد بيبو، وتردّد في بعض الأحيان عن تعيين وليد سليمان، أو حسام البدري، لكن لم يكشف النادي الأهلي عن الاسم حتى الآن».

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل، في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

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