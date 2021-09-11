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شوبير يودع مروان محسن بعد رحيله عن الأهلي بكلمات مؤثرة

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مروان محسن
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السبت، 11-09-2021 12:35 م


بعد أن أعلن النادي الأهلي رحيل مهاجمه مروان محسن، وفسخ التعاقد معه بطريقة ودية، وجه مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ونجل أحمد شوبير، رسالةمؤثرة  لـ مروان محسن، يودعه فيها.
ونشر مصطفى شوبير صورة له مع مروان محسن عبر خاصية استورى بموقع انستجرام ، وكتب : من احسن الناس الواحد اتعامل معها ربنا يكرمك ياحبيبى فى الجاى وانت لاعب كبير وتستاهل كل خير ".
و أجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، «تراي ماتش» للاعبين في مران الامس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وقام لاعبو الأهلي بأداء تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، قبل أن يبدأ الـ«تراي ماتش»، وذلك في إطار التحضير لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
من ناحيته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.
 

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