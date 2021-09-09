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شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

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شوبير
Native
الخميس، 09-09-2021 11:07 ص

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد يقترب من تقليل عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم وقائد الزمالك.
وقال شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، إن اتحاد الكرة من الممكن أن يقبل عقوبه شيكابالا لتصل إلى ٨ مباريات أو من ٢ إلى ٣ أشهر، مشددا على أن تاريخ اتحاد الكرة في توقيع العقوبات يرجح الأمر.
وأضاف أنه لا يمتلك معلومة مؤكدة في هذا الشان حتى الآن.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يعود للتدريبات في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد مختار التتش تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، بعد عودته من بلاده جنوب أفريقيا، حيث قضى إجازة خاصة هناك.
ويغيب عن مران اليوم اللاعبون الدوليون الذي حصلوا على إجازة خاصة بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني تستمر حتى السبت المقبل، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي افشة ومحمد شريف وصلاح محسن وحسين الشحات، بجانب بيرسي تاو ولويس ميكسيوني اللذين سيعودان للقاهرة خلال ساعات للانضمام للتدريبات، فيما سيمنح الجهاز الفني الثنائي علي معلول واليو ديانج راحة تستمر حتي الاحد المقبل.

وسوف يظهر في مران اليوم كريم فؤاد وحسام حسن وعمار حمدي وأحمد عبد القادر بجانب الجهاز المعاون لموسيماني، ومن المقرر أن يحسم المدير الفني موقف خوض الفريق لمعسكر إعدادي داخلي يبدأ من الأحد المقبل.
 

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