الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

بدون مقابل.. عمر ربيع ياسين يكشف وجهة مروان محسن بعد رحيله

download
مروان محسن
Native
الخميس، 09-09-2021 09:08 م

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين رحيل مروان محسن عن النادي الأهلي دون مقابل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: رسميا النادي الأهلي يستغني عن مروان محسن واللاعب يرحل عن الفريق بدون أي مقابل.
وتوصلت  إدارة الأهلى إلى اتفاق نهائى لرحيل مهاجم الفريق مروان محسن إلى فريق المستقبل “اف سي”، بعد مفاوضات مكثفة تمت على مدار الساعات القليلة الماضية.
وسوف يتم توقيع العقود خلال يومين على أقصى تقدير، وطلب ذات النادي استعارة محمود وحيد، الظهير الأيسر، وشادى رضوان ومحمد فخرى لمدة عام، وهو ما يدرسه مسئولو الأهلى خلال الساعات الحالية.
كما طلب فريق المستقبل ضم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر، بشكل نهائى ولكن رغبة اللاعب ما زالت هى الانتقال إلى بيراميدز، ولكن مسئولى الأهلى وضعوا شرطا هو تفاوض النادى السماوي على رحيل إبراهيم عادل للقلعة الحمراء مقابل ناصر ماهر.
وبات مصطفى شوبير قاب قوسين أو أدنى من الانتقال الى فريق المستقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد طلب المدير الفنى محمد يوسف، وحال إتمام صفقة محمد بسام للأهلى من طلائع الجيش فإنه لن يكون هناك أزمة فى هذا الأمر.
 

إقرأ ايضا

202104270845554555

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

andy_5e9c0f7

شوبير يحسم خلاف الأهلي مع علي معلول: هذا ما حدث

1082557176216135038781128

بعد الشناوي.. عرض سعودي لضم نجم الأهلي بمبلغ خيالي

أخبار متعلقة

267558_0

شوبير يُلمح إلى رحيل ابنه عن الأهلي بسبب هذا الشخص

Et-Yjp7WgAAxeD5

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

image

الأهلي يفسخ التعاقد مع مروان محسن..تعرف على رد فعله

913746_0

شوبير: أزمة كبرى بين الأهلي واتحاد الكرة تنتظر قرار الفيفا هذه تفاصيلها

موسيماني

موسيماني يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي: انتظروا الأكبر

4141387931608071146

عمر ربيع ياسين: انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز نهاية الموسم