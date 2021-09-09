بدون مقابل.. عمر ربيع ياسين يكشف وجهة مروان محسن بعد رحيله

الخميس، 09-09-2021
09:08 م
أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين رحيل مروان محسن
عن النادي
الأهلي دون مقابل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل
الاجتماعي فيس بوك: رسميا النادي الأهلي يستغني عن مروان محسن
واللاعب يرحل عن الفريق
بدون أي مقابل.
وتوصلت إدارة الأهلى
إلى اتفاق نهائى لرحيل
مهاجم الفريق مروان محسن
إلى فريق المستقبل “اف سي”، بعد مفاوضات
مكثفة تمت على مدار الساعات القليلة الماضية.
وسوف يتم توقيع العقود خلال يومين على أقصى تقدير، وطلب ذات
النادي استعارة محمود وحيد، الظهير الأيسر، وشادى رضوان ومحمد فخرى لمدة عام، وهو ما
يدرسه مسئولو الأهلى خلال الساعات الحالية.
كما طلب فريق المستقبل ضم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر،
بشكل نهائى ولكن رغبة اللاعب ما زالت هى الانتقال إلى بيراميدز، ولكن مسئولى الأهلى
وضعوا شرطا هو تفاوض النادى السماوي على رحيل
إبراهيم عادل للقلعة الحمراء مقابل ناصر
ماهر.
وبات مصطفى شوبير قاب قوسين أو أدنى من الانتقال الى فريق
المستقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد طلب المدير الفنى محمد يوسف، وحال إتمام
صفقة محمد بسام للأهلى من طلائع الجيش فإنه لن يكون هناك أزمة فى هذا الأمر.