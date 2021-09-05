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شوبير يعلن تشكيل المنتخب أمام الجابون

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الأحد، 05-09-2021 06:57 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام الجابون اليوم في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022.
وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير “ أون سبورت اف ام ”، أن محمد الشناوي سيشارك أساسي في حراسة المرمى بالإضافة لـ محمود حمدي الونش و طارق حامد وأحمد حجازي.
وأضاف شوبير ، أن أيمن أشرف سيشارك بدلا من فتوح خاصة وأن الأخير يعاني من اجهاد شديد بالإضافة إلى أن أشرف لديه خبرة في طريقة لعب حسام البدري المدير الفني للمنتخب، مضيفا أن عمرو السولية نجم الأهلي من الممكن أن يشارك في جزء من المباراة فقط .
وأكمل أن محمد صلاح نجم ليفربول ، سيشارك بالاضافة لـ زيزو وافشه ومحمد الشريف، مشددا أن مشاركة مصطفي محمد أمر صعب خاصة وأن ظروفه سيئة عقب فشل انضمامه للفريق الفرنسي.
وأضاف أن محمد النني أصيب خلال مرانه في أرسنال، لذلك لن يشارك ، مشددا أن رمضان صبحي أصيب بكسر في أصبعه، لافتا إلى أن أكرم توفيق سيغيب لفترة طويلة عقب إصابته.
 

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