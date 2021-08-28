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الأهلي يفسخ التعاقد مع مروان محسن..تعرف على رد فعله

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مروان محسن
Native
السبت، 28-08-2021 04:04 م

يستعد النادي الأهلي لفسخ التعاقد مع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية الجارية .
ويسعى النادي الأهلي لفسخ التعاقد مع مروان محسن بالتراضي خصوصا بعد خروجه من حسابات المدير الفني بيتسو موسيماني في الموسم الجديد، وهو ما استقبله مروان محسن الموافقة وعدم الاعتراض.
ويحاول النادي الأهلي ضم أفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض خسارة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك.
ويأتى استغناء الأهلي عن مروان محسن بعد الأداء المتواضع الذي قدمه خلال الفترة الماضية حيث فشل في تسجيل أى هدف خلال الموسم المنقضي .
كما حصل النادي الاهلي علي خدمات حسام حسن مهاجم فريق سموحة الذي ظهر بأداء قوي خلال الفترة الماضية .
وفي نفس الوقت ظهر محمد شريف مهاجم الاهلي بقدرات قوية ونجح في حصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز في أول مواسمه مع المارد الاحمر مما جعل أمر تواجد مروان محسن مستحيلا وسط تألق شريف .

 

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