حسام حسن يعلن جاهزيته لقيادة المنتخب ويعلق بصورة

الإثنين، 06-09-2021
07:47 م
أعلنت حسام حسن
، عن جاهزيته رفقة شقيقه إبراهيم حسن،
لقيادة منتخب مصر
بعد الإطاحة بحسام البدري.
وقرر الاتحاد المصر
ي لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ اليوم
الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.
ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب
المصر
ي، على الفترة الماضية.
كما قرر الاتحاد استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني
والإداري الجديد خلال 48 ساعة.
ونشر حسام حسن
نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر
الأسبق، عبر
صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك"، صورة تجمعه بتوأمه إبراهيم حسن بقميص المنتخب
،
في إشارة لاتحاد الكرة، بأنه مستعد لتولي المهمة الفنية للفراعنة.
فيما كشف الإعلامي أحمد شوبير
، إنه سيتم تعيين الكابتن حسام
حسن مدربا لمنتخب مصر
فى حالة إذا تقرر أن يكون الاختيار مصر
ى.
وغرد شوبير
عبر تويتر: “لو أصبح الاختيار مدرب مصر
ى سيكون
حسام حسن
”.
وكان حسام حسن
مرشحا لتولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني،
بجانب اسم حسام البدري وإيهاب جلال، قبل أن يتولى البدري التدريب
.
وتتجه الأنظار أيضًا للبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني
للاتحاد المصر
ي، بحسب تسريبات من مسؤولي الجبلاية.