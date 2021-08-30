«كلامي هيزعل ناس مني».. شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

الإثنين، 30-08-2021
12:56 م
فجر الإعلامى أحمد شوبير
، مفاجأة عن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا
نجم
الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك
خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أنها سيتم تخفيفها.
وقال شوبير
عبر برنامجه الإذاعى : " عقوبة شيكابالا
هتتخفف هتتخفف
مفيهاش كلام ، لابد من عودة لجنة الانضباط كما كانت .. مش عاوز اتكلم عشان الناس
متزعلش منى" .
وأضاف : " اتحاد الكرة
أخطأ بعدم صدور قرارات الإيقاف وغيرها من قبل
لجنة الانضباط ، آلية اتخاذ القرار بها مشكلة ، وعدم صدورها من لجنة الانضباط خطأ
إدارى " .
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد الرازق
"شيكابالا
" قائد الزمالك
، 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.
جاء ذلك بدعوى "تكرار إثارة الجماهير، وسب اتحاد الكرة
، وعدم احترام
مراسم التتويج بالدوري، والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد، بعد
مباراة البنك الأهلي"، بحسب بيان الجبلاية.