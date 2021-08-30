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«كلامي هيزعل ناس مني».. شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

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شوبير
Native
الإثنين، 30-08-2021 12:56 م

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة عن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أنها سيتم تخفيفها.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " عقوبة شيكابالا هتتخفف هتتخفف مفيهاش كلام ، لابد من عودة لجنة الانضباط كما كانت .. مش عاوز اتكلم عشان الناس متزعلش منى" .
وأضاف : " اتحاد الكرة أخطأ بعدم صدور قرارات الإيقاف وغيرها من قبل لجنة الانضباط ، آلية اتخاذ القرار بها مشكلة ، وعدم صدورها من لجنة الانضباط خطأ إدارى " .
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.
جاء ذلك بدعوى "تكرار إثارة الجماهير، وسب اتحاد الكرة، وعدم احترام مراسم التتويج بالدوري، والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد، بعد مباراة البنك الأهلي"، بحسب بيان الجبلاية.
 

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