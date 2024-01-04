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شوبير عن استدعاء نجم الأهلي في المنتخب: كل شئ نصيب

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شوبير عن استدعاء نجم الأهلي في المنتخب: كل شئ نصيب

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شوبير
الخميس، 04-01-2024 12:25 م


عقب الإعلامي أحمد شوبير، على استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، للإنضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني في العاصمة الإدارية، بعد استبعاد أسامة جلال للإصابة.
وقال "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، على فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الأربعاء: "بالتوفيق يا ياسر كل واحد بياخد نصيبه.. والدنيا قامت ومقعدتش والدوشة كانت كثيرة الأيام الماضية، ودلوقتي ياسر بقى موجود وممكن يبقى نجم البطولة ويلعب أساسي".
وأتم: "كل شيء وارد.. وأرضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس".
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة روي فيتوريا، استبعاد أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم.
وخضع أسامة جلال لآشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة كأس أمم إفريقيا.
وقرر الجهاز الفني استدعاء ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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