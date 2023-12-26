الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
توقيت مصر 15:54 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
الدولار رايح فين؟.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم
على إسرائيل بدء العد التنازلي.. إيران تتوعد برد مزلزل بعد اغتيال رضى موسوي
شاهد.. اعتداء لاعبي النصر الكويتي على الحكام بعد انتهاء مباراتهم مع السالمية
شاهد.. سما المصري تثير الجدل في أول لقاء بعد خروجها من السجن
أول رد من ساويرس على أنباء نقل استثماراته خارج مصر
هتك عرض شاب وصوّره عاريًا.. السجن 15 عامًا لرجل أعمال مصري شهير
الذهب يحلق عاليًا ويسجل هذا السعر اليوم
بالفيديو: تلفزيون تركي يفصل مذيعة أخبار ظهرت بكوب قهوة من "ستاربكس"
فيديو يهز الكويت.. امرأة تصفع رجل أمن في الشارع على وجهه
شاهد لحظة إعلان ملاكم أمريكي ومدربه ومرافقين له إسلامهم في الرياض
الرئيسية
الرياضة
بالبكاء.. إمام عاشور يرد على ندمه للانتقال للأهلي
امام عاشور
الثلاثاء، 26-12-2023
01:04 م
رد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الذين رددوا في الأيام الأخيرة بأنه في حالة ندم بعد انتقاله للقلعة الحمراء.
ووجه إمام عاشور رسالة عقب مساهمته في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف حيث جاء من تمريرة اصطدمت في ارثر لاعب المنافس لتسكن الشباك ويتأهل الفريق الأحمر لنهائي السوبر المصري.
وتوجه لاعب الأهلي إلى الكاميرات عقب احتساب الهدف ليشير بعلامة البكاء ساخرا من الحديث عن ندمه للانتقال للنادي الأهلي.
وقال إمام عاشور، في تصريحات عقب المباراة الفريق حقق المطلوب من مواجهة سيراميكا كليوباترا، ونجح في التأهل إلى نهائي بطولة السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.
وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال الأداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقة 90.
وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكل لاعب قدم كل ما لديه، وهو ما تكلل في النهاية بالفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.
وأشار عاشور إلى أن الفريق يضع لقب البطولة هدفًا له، وأن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.
وفي ختام تصريحاته، توجه اللاعب بالشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته، متمنيًا الفوز باللقب من أجلهم.
Copy
الاهلى
امام عاشور
كولر
إقرأ ايضا
شاهد.. اعتداء لاعبي النصر الكويتي على الحكام بعد انتهاء مباراتهم مع السالمية
حسن المستكاوي يكشف عن أفضل لاعب في الأهلي
الأهلي يبحث عن البرونزية المعتاده!
أخبار متعلقة
حسن المستكاوي يكشف عن أفضل لاعب في الأهلي
الأهلي يبحث عن البرونزية المعتاده!
ميدو: فخور إن مصر فيها فريق مثل الأهلي
شوبير يهاجم جهاد جريشة بسبب الأهلي: "انت ماشي بمبدأ خالف تُعرف"
بعد تصريحاته عن الأهلي.. عصام شلتوت لـ عمرو أديب: عيب
فيديو صادم.. إمح الدولي يسقط أرضاً بعد هزيمة الأهلي