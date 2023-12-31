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خالد بيبو يحسم الجدل بشأن رحيل نجمي الفريق: ماشيين في يناير

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بيبو
الأحد، 31-12-2023 12:22 م


نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات خالد بيبو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وقال خالد بييو :موديست وصلاح محسن ماشيين في يناير؟
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. 
وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

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