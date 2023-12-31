خالد الغندور عن استبعاد نجم الأهلي من المنتخب: كارثة





أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وخلت من نجم الأهلي ياسر إبراهيم.

وكتب خالد الغندور عبر حسابة الرسمي على "انستجرام" استبعاد ياسر إبراهيم كارثة دفاعية لمنتخب مصر لما يمتلكه من فورمة حالية وخبرات متراكمة"

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.