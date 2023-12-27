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7 لاعبين يطلبون الرحيل عن الأهلي ويكشفون السبب

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الأهلي
الأربعاء، 27-12-2023 10:56 ص


طالب 7 لاعبين في صفوف النادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، أو الدخول ضمن حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.
واستقر النادي الأهلي على رحيل عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هناك بدائل قوية في انتقالات يناير، بينما يتطلع الفريق أن يحقق العديد من النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة.

قائمة المطالبين بالرحيل من جحيم كولر
كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن وصول مطالب إلى إدارة التعاقدات بالأهلي، من بعض اللاعبين وعلى رأسهم أحمد عبد القادر، بالحصول على فرصة خارجية، بعد قدوم العديد من العروض الشفهية عبر الوكلاء.

صلاح محسن عايز يلعب أساسي
تقدم المهاجم صلاح محسن، بطلب إلى إدارة التعاقدات للسماح له بالرحيل، في ظل خروجه التام من حسابات مارسيل كولر.

ويرغب صلاح محسن في اللعب كأساسي، مشيرا إلى أنه لن يحصل على الفرصة في ظل وجود مارسيل كولر على رأس الجهاز الفني.

خالد عبد الفتاح يستفسر عن عدم مشاركته
طالب اللاعب خالد عبد الفتاح، الذي انتقل من سموحة السكندري إلى الأهلي، بتوضيح سبب عدم مشاركته مع الفريق، على الرغم من إجادته في الملعب في غير مكانه حال مشاركته.

خالد عبد الفتاح 
ويرى عبد الفتاح، أن مكانه كلاعب في الجبهة اليمنى أصبح مكتظًا باللاعبين، حيث يعتمد كولر على محمد هاني أساسيا، في ظل وجود أكرم توفيق وكريم نيدفيد.

نيدفيد وكرسيتو يطالبان بحسم موقفهما
يتطلع كريم نيدفيد، لاعب الجبهة اليمنى في الأهلي، إلى حسم موقفه بعد العودة من الإعارة، في ظل عدم الاعتماد عليه بعد شفائه من الإصابة.
كريستو 
في نفس السياق، أعلن التونسي  محمد الضاوي كريستو عن رغبته في الرحيل عن الفريق الأحمر، بسبب شعوره بالغربة في مصر وتفضيله العودة إلى تونس مرة أخرى.
عروض اليو ديانج
أخطر أليو ديانج لاعب وسط الفريق، إدارة الأهلي بوجود عدد من العروض القوية له من جانب الأندية الخارجية، حيث أبلغه النادي الأهلي بأنه لن يفرط في أي من المقابل الخاص بالقيمة المادية المنتظرة التي تقابل قيمته السوقية المرتفعة والبالغة 4.5 مليون يورو.
اليو ديانج 
وأصبح ديانج بعيدًا عن حسابات كولر في الفترة الأخيرة، في ظل الاعتماد على الشاب أحمد نبيل كوكا بجانب مروان عطية، إلى جانب عودة عمرو السوليه الذي يتم الدفع به في المباريات على حساب ديانج.
المدافع الصلب زهق من الركنة
طلب المدافع الدولي محمود متولي، بحسم موقفه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
محمود متولي
كان متولي من بين اللاعبين الذين يعتد عليهم كولر بشكل أساسي في تشكيلة الأهلي، إلا أنه أصبح يتجاهله بعد العودة من الإصابة.

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