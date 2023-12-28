الأهلي وفيوتشر أبرزها.. موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الخميس، 28-12-2023
11:54 ص
يقدم اموقع المصريون جدول مواعيد مباريات اليوم
الخميس 28-12-2023 والقنوات الناقلة، إذ تلعب اليوم عدة مباريات على مستوى الملاعب العالمية والعربية، والتي تشهد استكمال منافسات البطولات الأوروبية.
وتشهد مباريات اليوم
الخميس إقامة نهائي كأس السوبر للأبطال بالمباراة التي تجمع بين الأهلي ونظيره مودرن فيوتشر
، إلى جانب لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في لقاء تحديد المركز الثالث.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
برايتون ضد توتنهام وتقام في الساعة 9:30 مساء وتذاع عبر فضائية beIN Sports HD 2
أرسنال ضد وست هام وتقام في الساعة 10:15 مساء وتذاع عبر فضائية beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
الاتفاق ضد الحزم وتقام في تمام الساعة 5 مساء وتذاع عبر فضائية SSC HD
الرياض صد ضمك وتقام في تمام الساعة 5 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة
سيراميكا كيلوباترا ضد بيراميدز (تحديد المركز الثالث) وتقام في تمام الساعة 3 مساء وتذاع عبر فضائية ONTime Sports
الأهلي ضد مودرن فيوتشر
(النهائي) وتقام في تمام الساعة 7 مساء وتذاع عبر فضائية ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري المغربي
الفتح الرباطي ضد يوسفية برشيد وتقام في تمام الساعة 5 مساء
الرجاء ضد اتحاد طنجة وتقام في تمام الساعة 5 مساء
شباب المحمدية ضد نهضة بركان وتقام في تمام الساعة 7 مساء
المغرب التطواني ضد الاتحاد الرياضي التوركي وتقام في تمام الساعة 9 مساء