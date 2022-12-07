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شاهد لحظة احتفال أمير قطر بفوز المغرب على إسبانيا

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أمير قطر
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الأربعاء، 07-12-2022 09:09 ص
وثق مقطع فيديو لحظة احتفال أمير قطر، تميم بن حمد، بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لربع نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب المدينة التعليمية الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم ويصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل "أسود الأطلس".

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمغاربة بنتيجة 3-0.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي في التاريخ يصعد لربع نهائي كأس العالم.
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