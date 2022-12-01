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مدرب السعودية: لولا هذا اللاعب لخرجنا بهزيمة كبيرة

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مدرب المنتخب السعودي
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الخميس، 01-12-2022 02:43 م


قدم مدرب المنتخب السعودي «هيرفي رينارد» اعتذاره للجماهير السعودية عن الخسارة من المنتخب المكسيكي بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمعهما في استاد لوسيل ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

وقال «رينارد» في المؤتمر الصحفي أن فريقه عانى من بعض الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات، في مواجهة منافس شرس وسريع، مشيراً إلى أن المجموعة التي لعب فيها المنتخب السعودي كانت صعبة في مواجهة 3 منتخبات عالمية.
وتابع: «الغيابات ساهمت في ظهورنا بأداء أقل مما ظهرنا به خلال مباراتي الأرجنتين وبولندا وبعد الإصابات كان علينا التأقلم مع الوضع.. وأمام المكسيك لم نلعب جيداً سوى في الدقائق الأخيرة».
وأكمل : أتيحت لنا بعض الفرص ولكن حينما تكون مجبراً على الفوز هل ستترك المساحات، الأمر كان صعباً، هذه لحظات صعبة بكل تأكيد أحرزنا هدفاً ولكنه كان متأخراً، كان من المفترض تسجيله من قبل.
وأضاف : لولا تألق محمد العويس لخرجنا بنتيجة أكبر، لكن على مستوى البطولة بشكل عام أهنئ اللاعبين على ما قدموه، وأنا فخور بهم».
وتابع: «قدمنا مستويات عالية جداً في البطولة والخبرة مهمة في مثل هذه المباريات، كنا نأمل التقدم لكن ذلك لم يحدث، يجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة ونواصل البناء على كل عوامل النجاح التي لعبنا بها».
 

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