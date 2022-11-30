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شيخة قطرية تسخر من منتخب بلادها بعد الهزيمة الثالثة

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منتخب قطر
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الأربعاء، 30-11-2022 12:47 م

شنت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني هجوما لاذعا تضمن تغريدات ساخرة وذلك بعد خسارة منتخب بلادها للمرة الثالثة ضمن مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وقالت الشيخة مريم في سلسلة تغريدات: "لم يسبق لأي منتخب مضيف أن خسر 3 مباريات متتالية في أي نسخة من كأس العالم! إلا منتخبنا.. راعيين الأوّله.. قولوا ما شاء الله.."

وتابعت قائلة: "مجموعتنا ’هولندا، السنغال، الإكوادور" جميعهم يستحقون التأهل لأنهم قاتلوا ’عبالهم حرب‘.. إلا منتخبنا ’المستريح‘ استحق الخروج المبكر!!.. دورة صاعقة ربما تعيد الحسابات وتصلح ما أفسده الدلال!".

وأضافت: "كل شيء في هذه البطولة رائع ’تنظيميًا، جماهيريًا، تصحيح مفاهيم مغلوطة للغرب، محاربة الإسلاموفوبيا، المحافظة على هويتنا الإسلامية العربية رغم أنف الغرب المتغطرس‘ ما عدا منتخبنا الذي ظهر بصورة سيئة! قالوها في الأمثال ’الزين ما يكمل‘!".
 

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