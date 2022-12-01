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شاهد ماذا فعل والد أمير قطر ووالدته الشيخة موزا أثناء مباراة السعودية

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الشيخ حمد والشيخة موزا
Native
Teads
الخميس، 01-12-2022 08:51 ص


تداول نشطاء مقطع فيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزة، وهما يساندان المنتخب السعودية في مباراته أمام المكسيك، وسط آلاف المشجعين، حيث يعد مشجعو المنتخب السعودي من أكبر الجماهير حضورًا بالمونديال.

وتشهد مباريات المنتخب السعودي إشادات واسعة بالتضامن العربي الإسلامي الذي حظيت به السعودية من مختلف المؤثرين والسياسيين بالعالم خلال مبارياتها الماضية.
وكان قد نجح منتخب المكسيك في تحقيق الفوز على نظيره منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول عن طريق هنري مارتين في الدقيقة 47، ثم أضاف لويس شافيز، الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وسجل منتخب المكسيك هدفا ثالثا؛ كاد أن يؤهله لدور الـ 16 عن طريق أوريل أنتونا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ولكن تم إلغاؤه.

فيما سجل هدف منتخب السعودية الوحيد، اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 95.
 

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