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مواجهات نارية.. موعد مبارايات اليوم والقنوات الناقلة

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المغرب
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الثلاثاء، 06-12-2022 11:09 ص
تُختتم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم (قطر 2022)، مساء اليوم الثلاثاء، بإقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة.
وستكون الجماهير العربية على موعد مع المنتخب المغربي والذي سيواجه إسبانيا على استاد المدينة التعليمية، كما تلتقي البرتغال مع سويسرا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في المباراتين معًا في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
كأس العالم 2022
5:00 مساء.. المغرب ضد إسبانيا.. beIN Sports HD 1 Max

9:00 مساء.. البرتغال ضد سويسرا.. beIN Sports HD 2 Max

الدوري المصري
2:45 مساءً.. المصري البورسعيدي ضد البنك الأهلي.. ON Time Sports 1 HD
 

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