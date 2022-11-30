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مباراة الحسم.. الأخضر السعودي يبحث عن المجد أمام المكسيك اليوم

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المنتخب السعودي
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الأربعاء، 30-11-2022 09:50 ص

يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق المجد اليوم أمام نظيره المكسيكي، من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم بقطر.
 ويستعد "الأخضر" لمواجهة مصيرية عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره الأرجنتيني الوصيف، فيما يتذيل المنتخب المكسيكي المجموعة برصيد نقطة في مجموعة يتصدرها المنتخب البولندي برصيد 4 نقاط.

ويضمن الفوز للمنتخب السعودي التأهل لدور الـ 16 بغض النظر عن نتائج المباراة الأخرى في مجموعته؛ إذ سيرفع رصيده للنقطة 6 ويتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند نقطة ويخرج من الحسابات.

وهنا سيرافق الأخضر الفائز من مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره البولندي ففوز الأول يرفع رصيده للنقطة 6 وفوز الثاني يرفع رصيد للنقطة 7.

المنتخب السعودي الذي استهل مشواره بفوز تاريخي أمام نظيره الأرجنتيني قبل الهزيمة بثنائية نظيفة أمام بولندا يخوض مباراة المكسيك وعينه على بطاقة دور الـ 16 من كأس العالم.

وهي البطاقة الغائبة عن المنتخب الذي يمتلك أكثر نسبة خوض مباريات بكأس العالم لمنتخب عربي، منذ الإنجاز الذي حققه في مشاركته الأولى بكأس العالم وبالتحديد عام 1994 حين استضافت الولايات المتحدة البطولة.

ويخوض الأخضر الذي شارك في 6 نسخ من كأس العالم مباراة المكسيك وهو يُعاني من غياب عناصر مؤثرة؛ إذ رحل قائد الفريق سلمان الفرج للإصابة ومازال زميله ياسر الشهراني الذي تعرض للإصابة في مباراة الأرجنتين يُعالج بالمستشفى بعدما عاد لبلاده مرة أخرى كما يغيب محمد البريك للإصابة وزميله عبدالإله المالكي لتراكم البطاقات الصفراوات.. فهل يقدر المنتخب السعودي على تحقيق الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا والذهاب لأبعد من ذلك؟
 

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