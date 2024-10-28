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حسام حسن يضع هذه الشروط لعودة إمام عاشور للمنتخب

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الإثنين، 28-10-2024 10:37 ص

 

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن شروط حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للموافقة على عودة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لمنتخب مصر.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور:"تواصلنا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، للرد على التصريح الذي أدلى به إمام عاشور لاعب الأهلي عقب مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والذي قال فيه «أنا نيجيري مش مصري".

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر، رفض التعليق على تصريح إمام عاشور، مؤكدا أن الجهاز لا يشغل باله بمثل هذه التصريحات والتركيز في متابعة جميع اللاعبين للترتيب لمعسكر مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 15 و19 نوفمبر المقبل".

 

وأضاف: "مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أكد أن مستوى إمام عاشور أمام الزمالك لم ينل إعجاب حسام حسن الذي حضرالمباراة هو وجهازه من مدرجات استاد محمد بن زايد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يرى أن اللاعب مستواه متراجع مقارنة بالفترة الماضية وأن استبعاده عن المنتخب فني فقط، مثله مثل أي لاعب".

 

واختتم :"حسام حسن وضع شروطا لعودة إمام عاشور لمنتخب مصر الفترة المقبلة، أهمها تطور مستواه الفني والبدني بداية من مباراة العين الإماراتي، والظهور مع فريقه بشكل مميز في مباريات الدوري، ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها فنيا وطلبها منه المدير الفني في معسكر الفراعنة الفترة الماضية»، وشدد المصدر على عدم وجود أزمة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وإمام عاشور والاستبعاد فني وبابالمنتخب مفتوح لأي لاعب".

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