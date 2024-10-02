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بعد أداء مخزي في السوبر.. حسام حسن يطيح بـ إمام عاشور من قائمة المنتخب

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الأربعاء، 02-10-2024 11:38 ص

 

 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ووفقًا للقائمة التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، فقد جاءت الاختيارات كالآتي:

 

حراسة المرمى

 

محمد الشناوي

 

المهدي سليمان

 

محمد عواد

 

مصطفي شوبير

خط الدفاع

 

رامي ربيعة

 

محمد عبد المنعم

 

أحمد رمضان بيكهام

 

خالد صبحي

 

محمد حمدي شرف

 

محمد شحاته

 

أحمد نبيل كوكا

 

أحمد عيد

خط الوسط

 

حمدي فتحي

 

مروان عطية

 

ناصر ماهر

 

أحمد سيد زيزو

 

نبيل عماد دونجا

 

محمود حسن تريزيجيه

 

عمر مرموش

 

محمد صلاح

 

مصطفي فتحي

 

إبراهيم عادل

خط الهجوم

مصطفي محمد

أسامة فيصل

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