هاني حتحوت يكشف سبب مشاداة إمام عاشور وأفشة





كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن مشادة إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة خلال مباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مسابقة كأس السوبر الأفريقي، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

وقال حتحوت في تصريحات تلفزيونية: "أن ما يتردد بشأن وجود مشادة بين إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة خلال الفترة الماضية، غير صحيح، مشيراً إلى أن ما يتردد بشأن هذا الأمر غير صحيح نهائيا، والثنائي ليس بينهم أي خلاف نهائيا خلال الفترة الحالية بصورة نهائية".

وتابع: "السبب وراء خلاف أفشة وإمام عاشور عقب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، هو طلب إمام عاشور عدم التواجد في الممر الشرفي، ولكنهم رفضوا هذا الأمر نهائيا، وتواجد لاعبو القلعة الحمراء بصورة طبيعية في الممر، وتسلموا ميداليات المركز الثاني في مسابقة كأس السوبر الأفريقي".

وحقق نادي الزمالك لقب السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن المسابقة، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.