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عصام الحضري:يجب محاسبة من تعاقد مع إمام عاشور

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الأحد، 27-10-2024 11:48 ص



 

قال عصام الحضري، إن قرار رحيله عن الأهلي هو الأكثر ندمًا في مسيرته.

وأضاف الحضري في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "ندمت على قرار رحيلي عن الأهلي، ولا أتوقع أن أتواجد في الأهلي خلال الفترة القادمة، لأنهم بيقولوا اللي بيمشي مبيرجعش".

وتابع: "لم أوافق على العمل مع حسام حسن في منتخب مصر لأسباب كثيرة، "مينفعش اشتغل مع الكابتن حسام، ونقفل الموضوع".

وأردف: "لا أحب التواجد في مناصب إدارية في الأندية، وهناك الكثير يجب أن يعودوا للأهلي بعد تعاقدهم مع إمام عاشور، مثل فتحي وعاشور ورمضان صبحي".

وأكمل: "إمام عاشور ليس له ذنب في أي شئ، ويجب أن يحاسب الشخص الذي تعاقد مع إمام عاشور".

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