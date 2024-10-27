عصام الحضري:يجب محاسبة من تعاقد مع إمام عاشور







قال عصام الحضري، إن قرار رحيله عن الأهلي هو الأكثر ندمًا في مسيرته.

وأضاف الحضري في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "ندمت على قرار رحيلي عن الأهلي، ولا أتوقع أن أتواجد في الأهلي خلال الفترة القادمة، لأنهم بيقولوا اللي بيمشي مبيرجعش".

وتابع: "لم أوافق على العمل مع حسام حسن في منتخب مصر لأسباب كثيرة، "مينفعش اشتغل مع الكابتن حسام، ونقفل الموضوع".

وأردف: "لا أحب التواجد في مناصب إدارية في الأندية، وهناك الكثير يجب أن يعودوا للأهلي بعد تعاقدهم مع إمام عاشور، مثل فتحي وعاشور ورمضان صبحي".

وأكمل: "إمام عاشور ليس له ذنب في أي شئ، ويجب أن يحاسب الشخص الذي تعاقد مع إمام عاشور".