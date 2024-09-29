إحالة إمام عاشور للتحقيق بسبب ما فعله في مباراة السوبر





أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن النادي الأهلي ينوي التحقيق مع إمام عاشور لاعب الأحمر بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر": "سيطرت حالة من الغضب لدى مسؤولي الأهلي تجاه إمام عاشور بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الإفريقي".

وأضاف: " الأهلي يرى أن إمام عاشور خرج عن النص أكثر من مرة خلال اللقاء، إذ دخل في مشادة كلامية مع لاعبي الزمالك خلال المباراة مما تسبب في فقدان تركيزه".

وتابع: "كما دخل في مشادة كلامية مع زميله بالفريق محمد مجدي أفشة وتقدم الأخير بشكوى للجهاز الفني ضد إمام عاشور".

وأكمل: "إمام عاشور قام بالرد على هتافات جماهير الزمالك خلال خروجه من الملعب الأمر الذي تسبب في غضب مسؤولي الأبيض".

ووجه مدحت شلبي نصيحة لإمام عاشور قائلاً: "أترك الحفلات وأعياد الميلاد وافتتاح المطاعم والسهرات، لأن كل هذه الأشياء تفقدك تركيزك داخل الملعب سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي بعد الهزيمة من الزمالك 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.