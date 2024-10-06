المركز الرابع.. سبب صادم وراء استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر لكرة القدم التي أعلن عنها المدير الفني حسام حسن استعدادًا لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا غيابًا لافتًا لحسين الشحات نجم النادي الأهلي.

وأكدت تقارير صحفية، أن المدير الفني للمنتخب يرى أن حسين الشحات يأتي في المركز الرابع في قائمة اللاعبين المفضلين لديه في مركز الجناح، خلف كل من عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، وإبراهيم عادل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين حاسمتين أمام نظيره الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد المباراتين

المباراة الأولى: ستقام المباراة الأولى بين مصر وموريتانيا يوم الجمعة القادم على أرض مصر.

المباراة الثانية: ستقام المباراة الثانية في موريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.