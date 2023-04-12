تفاصيل خناقة أحمد سيد زيزو ومحمد عواد في مران الزمالك





كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع زميله في الفريق محمد عواد حراس المرمى، خلال الساعات الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها غدا الخميس على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال سيف زاهر خلال تصريحات تليفزيونية: كلام كتير اتقال في الساعات الماضية، بأن محمد عواد دخل في مشادة مع أحمد سيد زيزو، في التمرين، وتطورت لخناقة كبيرة بينهما.

وأضاف زاهر: طبيعي تكون هناك نرفزة ملعب، سواء في المباريات أو التمرين، وبعد انتهاء التمرين أو المباراة تعود الأمر لطبيعتها بين جميع اللاعبين، وكلنا شفنا اللي حصل بين رمضان صبحي ومحمد عبدالمنعم في المباراة الأخيرة بين الأهلي وبيراميز، ولكن في النهاية الأمور مرت بشكل جيد.

تفاصيل الأزمة بين الثنائي

وأكمل سيف زاهر، في نهاية حديثه: الموضوع كله إن زيزو عاتب عواد، بسبب دخول مرماه هدف، خلال المران، فرد عليه عواد قاله ما أنت بتضيع أهداف بردوا، فحدثت مشادة بسيطة وتدخل مدحت عبدالهادي، وحل المشكلة، والموضوع كله حماس مع اللاعبين، ومش عاوزين الأمور تكبر.